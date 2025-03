Maicol nega confissão e polícia investiga participação de mais uma pessoa na morte de Vitória

Novas informações emergem no caso de Vitória Regina, adolescente encontrada morta em Cajamar. O principal suspeito, Maicol Sales do Santos, negou ter confessado o crime durante transferência para o CDP de Guarulhos. A defesa alega que a confissão foi obtida sob coação psicológica, sem a presença dos advogados. Paralelamente, a polícia investiga a possível coautoria do crime, focando em um caminhão flagrado próximo ao local do crime. O corpo de Vitória foi encontrado em avançado estado de decomposição, com exames revelando vestígios de sangue no carro de Maicol.



