Motociclista escapa de acidente grave graças ao uso do capacete Uma peça de aço perfurou a viseira do motoboy no meio da via

Balanço Geral Manhã|Do R7 05/08/2025 - 10h08 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h10 ) twitter

