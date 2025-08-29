Mulher é presa acusada de usar veneno de rato para matar o filho de nove meses

Uma mulher foi detida sob a acusação de ter envenenado seu filho de apenas nove meses em São Paulo . Giovana Chiquinelli, de 26 anos, nega as acusações e afirma que a morte do menino ocorreu devido a uma parada cardiorrespiratória seguida por engasgo. No entanto, exames revelaram partículas de raticida no corpo da criança.

Imagens capturadas por câmeras mostram Giovana comprando veneno em um pet shop pouco antes do incidente. A substância adquirida era um tipo específico de raticida azul intenso. Segundo investigações policiais e análise médica forense, não há possibilidade da ingestão acidental pelo bebê devido ao sabor amargo do produto.

A polícia realizou buscas na residência da suspeita e outros locais associados à família sem encontrar vestígios do veneno restante. Há também indícios que sugerem que Giovana testou o veneno anteriormente em seu cachorro falecido cinco meses atrás.

O pai da criança relatou às autoridades não manter vínculo com Giovana ou com o filho desde o término do relacionamento deles. Investigações apontam que ela poderia estar usando o filho como meio para tentar reatar com ele.

Momentos antes do suposto crime ocorrer, Giovana gravou um vídeo alimentando a criança e enviou ao pai mostrando os primeiros dentes surgindo no bebê saudável até então.

O caso está sendo investigado como homicídio pela polícia civil enquanto aguardam-se resultados dos laudos periciais para fundamentar pedido formal pela prisão preventiva contra Giovana Schichnelli.

