Mulher foge de hospital sem pagar a conta após fazer procedimentos estéticos em Belo Horizonte (MG)

Uma mulher que passou por cirurgias para implante de silicone e lipoaspiração fugiu do hospital antes receber alta médica e sem pagar pelas despesas. Após o procedimento, um homem se apresentou como acompanhante da paciente, e ambos desceram pelo elevador até a praça de alimentação, passando pela entrada principal. A mulher ainda estava com acesso venoso quando saiu. Funcionários acionaram a polícia ao perceberem a situação. Localizada no dia seguinte, a mulher será intimada para prestar depoimento juntamente com o comparsa.



