Mulher se descontrola e agride dentista por considerar a roupa dela imprópria

Uma mulher agrediu a dentista Karina Eorendjian por se incomodar com roupa de ginástica que ela usava. A agressora lançou pedras e ofensas contra Karina e seus amigos. Cláudio tentou defender a amiga, mas a situação escalou, levando a guarda municipal a ser chamada. O caso é investigado como crime de injúria, e a placa do carro usado pela agressora é uma pista para as autoridades. Karina espera justiça para evitar que outros enfrentem a mesma situação.