Passageiro morre ao cair de escada de desembarque em aeroporto no interior de SP

Marco Antônio D’Amico, de 67 anos, morreu após cair da escada ao desembarcar de um avião vindo de São Paulo no aeroporto de São José do Rio Preto (SP). O incidente ocorreu por volta das 18h25 de domingo 919). Após a queda, D’Amico sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros e o Samu tentaram reanimá-lo, mas constataram o óbito no local. A causa do acidente ainda está sob investigação: a companhia aérea ainda precisa esclarecer se houve falha na escada ou se o homem teve um mal súbito.