PCC reage contra ação de moradores para afastar usuários de drogas em bairro de SP

Traficantes do PCC reagindo à ação de justiceiros contra usuários de drogas no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Moradores têm agredido dependentes químicos para afastá-los, irritando o crime organizado que depende do fluxo de usuários. Um vídeo capturado mostra um diálogo tenso entre um chefe do tráfico e os justiceiros.