Pedágios em rodovias paulistas ficam 5,31% mais caros a partir de julho

A partir do dia 1º de julho, as tarifas dos pedágios nas rodovias paulistas sofrerão um reajuste de aproximadamente 5,31%. Em uma praça da Rodovia dos Imigrantes por exemplo, o valor passará de R$36,80 para R$38,70. O aumento foi autorizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e será aplicado em todas as concessionárias no estado. A exceção é a empresa Entrevias, que implementará o ajuste apenas no dia 6.



