Polícia apreende armas, munições e drogas na zona leste de São Paulo

A polícia apreendeu um vasto arsenal de guerra, incluindo armas de uso restrito e centenas de munições durante uma operação na zona leste de São Paulo. Um jovem de 21 anos foi preso ao ser flagrado armado na porta de seu apartamento, indicando seu envolvimento com o crime organizado. As autoridades encontraram pistolas, um rifle, uma escopeta e uma submetralhadora. Além disso, bloqueadores de sinal também foram encontrados, utilizados em roubos de carga. O jovem, sem antecedentes criminais, agora enfrenta acusações por tráfico de drogas e posse ilegal de armamento pesado. As investigações continuam para desmantelar a quadrilha e localizar possíveis depósitos maiores de drogas na região.



