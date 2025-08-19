Logo R7.com
Polícia Civil de SP realiza operação contra suspeito de aplicar golpes em idosos

Ação envolve 22 policiais para prender Reginaldo; prejuízo soma R$ 50 mil no Piauí

Balanço Geral Manhã|Do R7

A Polícia Civil de São Paulo está conduzindo uma operação para prender Reginaldo, suspeito de aplicar golpes em idosos, conhecido como "golpe do falso parente". A operação conta com 22 policiais do Garra e de outros departamentos. Mandados de busca e apreensão estão sendo executados em vários bairros da Grande São Paulo.

