Polícia faz operação para prender torcedores do Palmeiras e arromba sede da Mancha Alviverde

A Polícia Civil de São Paulo faz uma operação para prender seis integrantes da torcida Mancha Alviverde, do Palmeiras, suspeitos de participar de emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias, no último domingo (27). Entre os procurados está o presidente da agremiação, Jorge Luiz Sampaio Santos. Nesta sexta-feira (1º), os agentes arrombaram a sede da torcida, na zona oeste de São Paulo e depois seguiram para outros endereços.