Polícia investiga discussão entre ouvidor da instituição e agente do Garra em bar no centro de SP

Um confronto envolvendo um policial do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e o ouvidor das polícias de São Paulo está sob investigação. O incidente aconteceu na Vila Buarque, centro da capital paulista. A confusão começou quando o policial civil identificado apenas como Denis se desentendeu com clientes de um bar local.

O caso teve início após uma apresentação voluntária de jovens dançarinos ser interrompida pelo agente Dennis, que alegou obstrução no trânsito. Uma cliente filmava a abordagem e foi solicitada a apresentar documentos. Neste momento, Mauro Caseri, o ouvidor, interveio ao presenciar o ocorrido.

A situação escalou rapidamente: Denis exigiu os documentos de Caseri e registrou informações pessoais dele em seu celular particular. Comerciantes locais afirmaram que não é a primeira vez que o agente age de forma agressiva na região.

Diante da repercussão dos eventos, a Corregedoria da Polícia Civil iniciou uma apuração para determinar as responsabilidades envolvidas. A Secretaria de Segurança Pública confirmou a investigação para esclarecer possíveis abusos cometidos durante as abordagens.

Este episódio levanta questões sobre a necessidade de protocolos adequados durante abordagens públicas, visando garantir os direitos dos cidadãos e dos agentes nas operações.

