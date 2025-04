Policial atropelado em shopping de SP pode ter sido morto por parente de jovem que ele assassinou

Um sargento aposentado da Polícia Militar, Abel Silva de Siqueira, foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping em São Paulo . O veículo envolvido no incidente pertence à família de Luan Henrique Bonifácio, morto pelo mesmo sargento em uma briga de trânsito no passado. A polícia investiga se o atropelamento é um ato de vingança. Ambas as famílias estão na delegacia para prestar depoimentos sobre o caso.



