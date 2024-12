Porteiro é assassinado por morador de prédio em Perdizes, zona oeste de SP

Emílio Carlos foi preso após o assassinato do porteiro Gabriel de Araújo, de 48 anos, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu quando Gabriel saía do trabalho. A motivação seria uma acusação de assédio contra uma mulher que aluga um quarto no apartamento de Emílio. Imagens mostram o ataque com faca e a fuga do suspeito.