Programa Anjos da Madrugada oferece cuidado para moradores de rua em São Paulo

O programa Anjos da Madrugada oferece apoio essencial a quem vive nas ruas de São Paulo. Na última madrugada, voluntários distribuíram 600 refeições e roupas, além de oferecerem banhos quentes e cuidados de saúde com apoio do Instituto Ressoar. Renan, que vive nas ruas, comentou sobre a importância do corte de cabelo: “É uma grande oportunidade poder manter um pouco mais jovem.” Um levantamento aponta que mais de 96 mil pessoas enfrentam essa realidade na cidade. Com o inverno rigoroso, ações como essas se tornam vitais. Antônio Carlos, ex-morador de rua e hoje voluntário, conta: “Eles ficaram do meu lado até eu conseguir andar sozinho.” .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!