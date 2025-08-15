Quadrilha aterroriza moradores do Ipiranga, zona sul de São Paulo

No bairro Ipiranga, em São Paulo , uma quadrilha tem causado temor entre moradores e comerciantes. Os criminosos agem em motos vermelhas com capacetes verdes durante o dia ou à noite. Recentemente, um lava-rápido foi alvo de assalto onde os bandidos exigiram a aliança do proprietário. A insegurança levou muitos estabelecimentos a fechar mais cedo e outros a instalar medidas de segurança adicionais.



