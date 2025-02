Romeno procurado por matar homem e ameaçar a ex-namorada em SC é preso na Bolívia

Michael Luciano Borzas, romano de 20 anos, foi detido na Bolívia enquanto tentava fugir para o Peru. Procurado pela Interpol, ele invadiu a casa de sua ex-namorada em Balneário Camboriú e manteve ela e um homem reféns. Durante a invasão, ele matou o homem e feriu gravemente a mulher. Antes do ataque, Borzas passou horas no condomínio. A defesa dele critica a polícia por acessar seu celular sem permissão. As investigações continuam após sua prisão.