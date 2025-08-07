Sequestro termina em acidente de carro na zona leste de SP
Esposa usa rastreador para ajudar na localização do marido
Um motorista de aplicativo foi sequestrado na zona leste de São Paulo e mantido refém por mais de três horas. Durante o sequestro, os criminosos usaram o celular da vítima para realizar compras e saques. A esposa, utilizando um aplicativo de rastreamento no celular do marido, conseguiu monitorar a situação e acionou a polícia. A perseguição terminou na avenida José Pinheiro Borges com uma colisão que deixou o carro em chamas. Uma mulher que estava em outro veículo ficou presa nas ferragens, mas foi resgatada pela polícia. Três suspeitos foram detidos, enquanto um quarto permanece foragido. O caso está sob investigação da polícia.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas