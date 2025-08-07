Sequestro termina em acidente de carro na zona leste de SP

Um motorista de aplicativo foi sequestrado na zona leste de São Paulo e mantido refém por mais de três horas. Durante o sequestro, os criminosos usaram o celular da vítima para realizar compras e saques. A esposa, utilizando um aplicativo de rastreamento no celular do marido, conseguiu monitorar a situação e acionou a polícia. A perseguição terminou na avenida José Pinheiro Borges com uma colisão que deixou o carro em chamas. Uma mulher que estava em outro veículo ficou presa nas ferragens, mas foi resgatada pela polícia. Três suspeitos foram detidos, enquanto um quarto permanece foragido. O caso está sob investigação da polícia.



