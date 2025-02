Suspeito de matar criança é linchado por populares em Pernambuco

Um homem suspeito do assassinato de uma criança de dois anos foi linchado por populares em delegacia de Tabira (PE). Apesar de ser levado ao hospital, ele não resistiu. A Polícia Civil investiga o linchamento e verifica a conduta dos policiais no local. O homem e uma mulher detida junto a ele eram responsáveis pela criança e já tinham antecedentes criminais por tráfico e homicídio, conforme informado pela delegada responsável pelo caso.



