Uma operação policial nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro, culminou com a morte do traficante Thiago da Silva Folly, o TH da Maré. Ele era líder da facção Terceiro Comando Puro. Ele era apontado como amigo da influenciadora Deolane Bezerra, a quem já presenteou com um colar.



