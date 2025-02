Vídeo: família enfrenta assalto traumático no centro de São Paulo

Uma família sofreu um assalto no centro de São Paulo quando um ladrão quebrou o vidro do carro e roubou o celular da passageira, enquanto a filha estava no banco de trás. Ao perceber que o aparelho estava monitorado pelo programa Celular Seguro, o criminoso devolveu o celular, atingindo a mulher no rosto, causando ferimentos que exigiram nove pontos, além de machucados no braço e na cabeça.