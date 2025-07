Violência doméstica em Curitiba: mulher é agredida na frente do filho Imagens de segurança registram agressão de homem estrangeiro à companheira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h14 ) twitter

Mulher é espancada pelo companheiro na frente do filho em Curitiba (PR)

Imagens de câmeras de segurança no centro de Curitiba, Paraná, capturaram um caso de violência doméstica em que uma mulher foi agredida pelo companheiro na presença do filho.

O incidente ocorreu na casa de um amigo, onde o homem prensou a mulher contra um portão e a agrediu fisicamente, enquanto o filho era retirado de seu colo por outro homem.

A polícia foi acionada e encontrou a vítima com ferimentos no rosto e nas mãos. O agressor, que estava visivelmente alterado, foi preso no local. A mulher será assistida pela rede de proteção à vítima de violência doméstica.

