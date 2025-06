Zagueiro Cacá, do Corinthians, é assaltado no Tatuapé Jogador tem celular roubado por criminosos armados em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 13h11 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h18 ) twitter

Zagueiro Cacá, do Corinthians, é assaltado e tem celular roubado em São Paulo

O zagueiro Cacá, do Corinthians, foi vítima de um assalto enquanto se dirigia a um restaurante no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Dois criminosos supostamente armados roubaram seu celular durante a ação.

Após o incidente, Cacá registrou um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima e notificou o Corinthians sobre o ocorrido. Até agora, as autoridades não identificaram os suspeitos nem recuperaram o aparelho roubado.

A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança na região para tentar identificar os responsáveis pelo crime. As buscas pelos assaltantes e pelo celular continuam.

