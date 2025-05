Assassino de pintor em bar de Nova Iguaçu teria fugido com ajuda de amigos, dizem testemunhas

O PM apontado como assassino do pintor Jorge Mauro Ruas de Paiva , de 51 anos, teria fugido com o apoio de amigos, segundo testemunhas. A vítima foi executada no último sábado (10) na porta de um bar em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agente caminha em meio à multidão com um copo de cerveja e uma arma nas mãos. Tranquilo e sem esboçar qualquer reação, ele abre fogo contra a vítima.

