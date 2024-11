'Não ficou nada inteiro', diz dono de quiosque após confusão com torcedores do Peñarol

Após a confusão generalizada promovida por torcedores do Peñarol na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , um comerciante relatou que nada ficou inteiro em seu quiosque. Ele ainda disse que o prejuízo é de cerca de R$ 80 mil.

Os estrangeiros vieram ao Brasil para assistir à semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol no estádio do Nilton Santos, na zona norte da cidade.

Segundo testemunhas, a confusão começou devido a ofensas racistas dos uruguaios a uma mulher que tomava sol. Ao todo, 283 pessoas foram detidas . A ação contou com a intervenção do Choque.