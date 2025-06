RJ anuncia projeto de expansão do metrô para conectar a capital a Niterói e São Gonçalo

O governo anunciou o plano de expansão do metrô no Rio de Janeiro . O projeto visa a criação da linha 3 para conectar o Rio de Janeiro a Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, além da extensão da linha 4 até o Recreio, na zona oeste.

No total, serão 44 km de novas linhas e 31 estações, com previsão de conclusão até 2032. O investimento previsto é de R$ 28,8 bilhões, com parcerias públicas privadas.

O anúncio ocorreu em meio ao impasse dentro do próprio governo do estado. O secretário de Transportes, Washington Reis, apresentou uma proposta para reduzir a tarifa atual do metrô e dos trens de R$ 7,90 para R$ 4,70, mesmo valor das barcas e dos ônibus. Porém, o governador Cláudio Castro declarou que não há recursos suficientes para sustentar o subsídio.

