Acidente entre viatura policial e carro deixa dois feridos em SP Colisão no centro de São Paulo está sob investigação; vítimas passam bem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h05 )

Acidente grave no centro de SP deixa policial e motorista feridos

Uma colisão no centro de SP envolveu uma viatura da Polícia Civil e um carro prata. O acidente deixou feridos um policial civil e o motorista do veículo particular, ambos encaminhados ao hospital sem gravidade.

O impacto foi significativo, danificando severamente a viatura na parte dianteira e o carro prata. A via foi parcialmente interditada, causando congestionamento no local. Autoridades informaram que a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e está sob investigação.

Um delegado presente afirmou que a ocorrência foi encaminhada para a delegacia responsável pela área, onde perícias serão realizadas para determinar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há confirmação sobre uma possível perseguição policial relacionada ao incidente.

Assista ao vídeo - Acidente grave no centro de SP deixa policial e motorista feridos

