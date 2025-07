Acidentes frequentes em cruzamento de Itaquera preocupam moradores Moradores cobram medidas urgentes para evitar colisões constantes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h04 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h04 ) twitter

Acidentes frequentes em cruzamento de Itaquera, em São Paulo, preocupam moradores

No cruzamento entre as ruas Alaide de Souza Costa e Engenheiro Villares da Silva, em Itaquera, zona leste de São Paulo, a ausência de sinalização tem causado uma série de acidentes. Recentemente, dois veículos da mesma empresa de telefonia colidiram, resultando no capotamento de um deles e danos ao muro de uma residência.

Os moradores relatam que as colisões são frequentes e ocorrem há mais de sete anos, afetando motoristas de carros, motos, ônibus e até pedestres. A falta de sinalização adequada é apontada como a principal causa dos acidentes.

Erik Fernando, morador local, expressa frustração com a situação: “A gente não sabe qual é a preferencial. Pra quem desce ou pra quem está indo.” Um especialista em trânsito sugeriu a instalação de lombadas e semáforos para reduzir o risco de novas colisões.

A CET informou que planeja realizar uma visita técnica para avaliar a necessidade de intervenções no local. Apesar das solicitações constantes dos moradores para melhorias na sinalização, as respostas das autoridades têm sido insuficientes, resultando na continuidade dos acidentes e na preocupação constante dos residentes.

Acidentes frequentes em cruzamento de Itaquera, em São Paulo, preocupam moradores

