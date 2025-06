Adolescente confessa ter matado família no Rio de Janeiro Investigações apontam relacionamento virtual e motivação financeira Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia segue duas linhas de investigação no caso do adolescente que matou os pais e o irmão no RJ

Um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado seus pais e irmão no Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados em uma cisterna na casa da família. O jovem afirmou que o crime ocorreu devido à desaprovação dos pais em relação a um namoro virtual com uma garota do Mato Grosso. Além disso, a polícia investiga uma possível motivação financeira, já que o adolescente buscou informações sobre como acessar o FGTS do pai falecido.

A polícia está em contato com as autoridades do Mato Grosso para localizar a adolescente mencionada pelo jovem. A investigação busca determinar se a garota realmente existe e qual foi seu envolvimento no caso. O adolescente relatou que a conheceu online e que ela teria pressionado para que ele a visitasse.

Os corpos das vítimas foram liberados para velório e sepultamento em Itaperuna, local onde a família residia. Vizinhos e familiares descreveram a família como comum e sem problemas aparentes. O crime ocorreu na área rural de Comendador Venâncio, próxima à divisa com Minas Gerais.

O adolescente utilizou uma arma do pai para cometer os assassinatos e tentou encobrir o crime com uma história falsa. Durante o depoimento, ele demonstrou frieza e afirmou que não se arrependeria de suas ações. A polícia continua investigando o caso, que chocou a comunidade local.

‌



Assista ao vídeo - Polícia segue duas linhas de investigação no caso do adolescente que matou os pais e o irmão no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!