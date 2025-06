Adolescente de 13 anos fica ferida em tentativa de assalto no Grajaú Jovem reagiu a falso entregador em São Paulo e acabou ferida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente de 13 anos fica ferida durante tentativa de assalto na zona sul de SP

Uma adolescente de 13 anos ficou ferida durante uma tentativa de assalto na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. Ela estava indo para a casa da prima quando foi abordada por um homem em uma moto que fingia ser entregador.

Para proteger seu celular, a jovem reagiu agarrando e mordendo o braço do criminoso. Durante a ação, ela foi arrastada e caiu no chão. O assaltante fugiu sem levar nada. A adolescente foi levada ao hospital, onde recebeu pontos na cabeça e no queixo, mas já está fora de perigo.

Assista ao vídeo - Adolescente de 13 anos fica ferida durante tentativa de assalto na zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!