Adolescente de Diadema desaparece (SP) após contato com homem do Rio

Adolescente de 16 anos desaparece depois de trocar mensagens com homem misterioso

Uma adolescente de 16 anos chamada Ohana está desaparecida há cinco dias em Diadema, São Paulo. A mãe, Tamires, descobriu que a filha estava se comunicando com um homem do Rio de Janeiro pelas redes sociais. Nas mensagens, ele afirmava que cuidaria dela. Após essa descoberta, Ohana foi vista pela última vez quando saía para a escola na última sexta-feira (28), mas não chegou a entrar. Testemunhas relataram que ela estava acompanhada por uma mulher desconhecida.

Preocupada com a segurança da filha, Tamires registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. A polícia está realizando investigações para localizar Ohana. A mãe suspeita que a filha possa ter sido enganada e busca entender a relação entre a mulher desconhecida e o homem com quem Ohana conversava online. Cartazes foram distribuídos na região como parte das buscas.

Tamires apela para que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Ohana entre em contato com as autoridades. O caso está sendo acompanhado pela polícia, que realiza diligências para esclarecer o desaparecimento e garantir a segurança da adolescente.

