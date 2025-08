Adolescente desaparece após briga com a mãe em São Bernardo Sofia deixou carta antes de sair de casa; família faz apelo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h58 ) twitter

Adolescente de 15 anos desaparece após briga com a mãe em São Bernardo do Campo

Uma adolescente de 15 anos está desaparecida há quase duas semanas em São Bernardo do Campo após uma discussão com sua mãe. Sofia queria iniciar um namoro, mas sua mãe achou que era cedo demais e confiscou seu celular. No dia seguinte à discussão, Sofia saiu de casa com uma mochila, deixando uma carta onde se dizia um problema para a família.

Câmeras de segurança capturaram Sofia saindo durante a madrugada. Sua mãe, Simone Felix, está desesperada e fez um apelo público pedindo que a filha entre em contato. “Nossa filha nunca deu problemas”, disse Simone. A família teme que Sofia tenha sido influenciada por pessoas na internet e agradece qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro.

A carta deixada por Sofia expressava sentimentos de culpa e desejo de não ser lembrada pela família, aumentando a preocupação dos familiares sobre seu estado emocional. Eles pedem ajuda para encontrá-la o quanto antes.

