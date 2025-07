Adolescente planejava envenenar merenda escolar em Altamira (PA) Jovem de 14 anos ingeriu suco com chumbinho após plano frustrado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h14 ) twitter

Investigação aponta que jovem planejava colocar chumbinho no suco da merenda escolar no Pará

As investigações sobre a morte de duas adolescentes em Altamira, no Pará, revelaram que uma delas planejava colocar chumbinho na merenda escolar como uma “brincadeira”. Após não conseguir executar o plano, a jovem tomou o suco envenenado e ofereceu à amiga, resultando na morte de ambas.

A coordenadora da escola negou rumores de suspensão das aulas por ameaça de envenenamento. A jovem estava morando com a família da amiga após um desentendimento com sua mãe relacionado a uma briga na escola. A polícia investiga a possibilidade de influência de terceiros no incidente, mantendo o inquérito sob sigilo.

