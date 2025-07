Adolescente provoca incêndio fatal no Guarujá (SP) Bebê morre e irmão fica ferido após ato de jovem de 14 anos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h46 ) twitter

No Guarujá, litoral de São Paulo, um incêndio em um apartamento resultou na morte de uma bebê de 11 meses e deixou seu irmão de dois anos em estado grave. A irmã mais velha das vítimas, uma adolescente de 14 anos, confessou ter iniciado o fogo devido à pressão de cuidar dos irmãos.

Durante seu depoimento à polícia, a jovem fez denúncias sobre sua mãe e outra pessoa que vivia na casa, levantando preocupações sobre possíveis abusos familiares. As investigações estão em andamento para entender as motivações por trás do incêndio. A adolescente deve passar por uma avaliação comportamental para determinar seu estado mental.

O local permanece isolado para perícia enquanto as autoridades buscam esclarecer completamente os eventos que levaram à tragédia.

