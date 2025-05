Adolescentes se envolvem em briga na frente de escola em Osasco Conflito resultou em hospitalização; polícia investiga causa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h07 ) twitter

Briga na porta de escola termina com adolescentes hospitalizados em SP

Uma briga entre três adolescentes ocorreu em frente à escola estadual Tarsila do Amaral, em Osasco, resultando em ferimentos nos jovens, que foram levados ao hospital. A polícia investiga o caso e analisa imagens para identificar todos os envolvidos.

O tumulto aconteceu em uma área pública e envolveu três adolescentes: um de 15 anos e dois de 16. Apenas um deles é aluno atual da escola; outro já estudou lá e o terceiro não possui vínculo com a rede estadual. A Secretaria Estadual de Educação confirmou que a briga ocorreu fora da instituição.

Os adolescentes devem comparecer à delegacia com seus responsáveis para prestar depoimento. A polícia intensificou a segurança na área após relatos de que os jovens poderiam retornar armados. As autoridades buscam entender as causas do conflito e o motivo da agressão física.

Assista em vídeo - Briga na porta de escola termina com adolescentes hospitalizados em SP

