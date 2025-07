Advogada do Oregon vive como dama vitoriana nos dias atuais Adelaide Beeman-White incorpora o século 19 em sua rotina diária Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h32 ) twitter

Advogada fascinada por história vive como se estivesse no século 19

Adelaide Beeman-White, advogada residente no Oregon, Estados Unidos, adota um estilo de vida inspirado pela era vitoriana. Desde pequena fascinada pela história, especialmente pelo século 19, Adelaide se veste e organiza seu dia a dia com base no que considera ser “o auge da elegância vitoriana”. Ela usa roupas feitas à mão com design autêntico do final do século 19, incluindo acessórios típicos da época.

A advogada faz parte do movimento cultural conhecido como Cottagecore, que romantiza o passado e valoriza a vida rural tranquila. No entanto, Adelaide evita replicar os preconceitos da época, focando nos elementos positivos como atenção aos detalhes e cuidado pessoal.

No tribunal, ela segue o código de vestimenta moderno exigido para advogados. Fora desse ambiente, retorna ao seu estilo vitoriano característico. Adelaide já enfrentou situações curiosas por conta de suas vestimentas incomuns, mas mantém sua escolha de vida mesmo em possíveis viagens futuras ao Brasil.

Em casa, ela adota práticas da era vitoriana como o uso de lâmpadas a óleo e a leitura de livros antigos. Para Adelaide, desacelerar não é perder tempo; é uma forma de apreciar melhor a vida longe da pressa contemporânea.

