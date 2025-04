Advogado João Neto é preso por violência doméstica contra companheira Influenciador digital enfrenta acusações após agredir mulher em condomínio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h47 ) twitter

Influenciador e advogado João Neto vai responder por violência doméstica e lesão corporal

João Neto, advogado e influenciador digital com mais de dois milhões de seguidores, foi preso em flagrante por agredir sua companheira em um condomínio. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele empurrou a vítima, que cortou o queixo ao cair. Neto tentou estancar o sangue de forma agressiva antes de levá-la a um hospital particular.

Durante a prisão, João Neto apresentou sua carteira da OAB na tentativa de negar as acusações, mas foi levado à Central de Flagrantes para responder por violência doméstica e lesão corporal. Em nota, a OAB declarou que não se pronuncia sobre casos pessoais dos advogados que não envolvam seu exercício profissional.

A vítima relatou que o relacionamento de dois anos era conturbado e marcado por agressões físicas frequentes. Segundo a polícia, a agressão ocorreu após ela ter sido expulsa de casa pelo advogado.

Influenciador e advogado João Neto vai responder por violência doméstica e lesão corporal

