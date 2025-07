Agressor de mulher permanece foragido após condenação por tentativa de feminicídio Condenado a 17 anos, Edson dos Santos ainda não foi localizado pela polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h45 ) twitter

Homem que espancou mulher com pedaço de madeira é condenado e segue foragido

Edson Aparecido dos Santos, de 43 anos, foi condenado a 17 anos de prisão por agredir violentamente sua ex-companheira, Vivian Fagundes Rocha, em Itanhaém, litoral de São Paulo. A agressão ocorreu com um pedaço de madeira e deixou a vítima desacordada por 18 horas. Atualmente, ele continua foragido, enquanto a polícia realiza buscas para localizá-lo.

O crime aconteceu em fevereiro de 2023, dentro da residência do casal. Vivian perdeu a visão de um olho, sofreu fraturas no rosto e continua com dores e sequelas. Ela vive com receio de encontrar Edson. Durante o ataque, não houve sinais prévios de violência, e o agressor fugiu do local como se nada tivesse ocorrido.

Apesar das graves consequências do ataque, Edson permanece livre e ativa suas redes sociais, sendo visto em imagens com outra mulher. A vítima, conhecida como Vivi do milho na região onde vendia milho na praia, agora permanece em casa por medo. A polícia abriu inquérito e a justiça condenou formalmente Edson; no entanto, ele ainda não foi localizado.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi questionada sobre o caso mas não forneceu respostas até o fechamento da reportagem. Enquanto isso, Vivian continua em sua casa sem poder trabalhar devido ao medo constante enquanto aguarda por justiça.

Assista ao vídeo - Homem que espancou mulher com pedaço de madeira é condenado e segue foragido

