Aluno é internado em estado grave após consumir droga sintética na escola em São Paulo Laudo médico revela ingestão do canabinóide 'K2', substância extremamente potente Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h35 )

Um aluno de 12 anos foi internado em estado grave após consumir um pão com uma droga sintética na EMEF Presidente Epitácio Pessoa, na zona leste de São Paulo. Ele começou a convulsionar ainda na escola e recebeu atendimento de emergência. O laudo médico apontou a presença do canabinóide sintético ‘K2’, uma substância cerca de 100 vezes mais potente que a maconha comum. A família registrou um boletim de ocorrência em busca de explicações sobre como a droga foi parar no alimento.

O incidente ocorreu durante uma pausa para o café, quando o aluno apresentou alucinações e convulsões. Funcionários relataram ter visto o estudante em estado alterado antes do atendimento médico. Apesar da merenda ter sido distribuída para toda a turma, apenas ele apresentou sintomas adversos. A Secretaria Municipal de Educação informou que o caso será investigado internamente e pela polícia.

