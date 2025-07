Amiga de jovem morta em Belo Horizonte (MG) será testemunha de acusação Clara Maria desapareceu após encontro com ex-colega de trabalho em março de 2025 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Maria Clara: Melhor amiga de jovem enterrada em quintal de casa será testemunha de acusação

Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, desapareceu após sair para encontrar Tiago Schaffer Sampaio, seu ex-colega de trabalho, em Belo Horizonte (MG). Ela pretendia receber dele uma dívida de R$ 400. Dias depois, seu corpo foi encontrado enterrado na casa de Tiago, que, junto com Lucas Rodrigues Pimentel, confessou o crime.

Júlia Rangel, amiga próxima da vítima, será testemunha de acusação no julgamento. Ela foi fundamental para a descoberta do crime, já que alertou a polícia sobre o desaparecimento de Clara Maria. Os réus enfrentam acusações de feminicídio e outras qualificações, como ocultação de cadáver e abuso de animais.

A investigação revelou que Clara Maria foi vista pela última vez em 9 de março, após sair do trabalho. Sua amiga, desconfiada das atitudes dos suspeitos, pressionou as autoridades, levando à prisão dos acusados. O Ministério Público busca aumentar a pena devido às circunstâncias agravantes do caso.

Assista ao vídeo - Caso Maria Clara: Melhor amiga de jovem enterrada em quintal de casa será testemunha de acusação

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!