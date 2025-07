Amigo é morto após traição ser descoberta em Sorriso (MT) Empresário é assassinado após emboscada em bar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h19 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h19 ) twitter

Dono de bar é suspeito de mandar matar melhor amigo após flagrar traição com sua esposa

O empresário Ivan Bonotto foi assassinado em Sorriso, Mato Grosso, após ser flagrado em um caso extraconjugal com Sabrina Iara de Mello, esposa de seu amigo Gabriel Tacca. O crime ocorreu dentro do bar de Gabriel, onde Ivan foi esfaqueado por Danilo Guimarães, suposto executor do ataque.

Câmeras de segurança capturaram o encontro entre Ivan e Sabrina enquanto Gabriel estava fora. As imagens revelaram a traição e motivaram Gabriel a planejar uma emboscada para Ivan. Durante o confronto no bar, Ivan tentou intervir em uma briga entre Danilo e Gabriel, mas foi atacado por Danilo.

Após o ataque, Ivan foi levado ao hospital em estado grave e faleceu após 22 dias internado. A polícia questiona a versão inicial apresentada por Gabriel sobre não conhecer Ivan. Investigações revelaram que eles eram amigos próximos.

Sabrina é suspeita de apagar evidências do caso extraconjugal ao pegar o celular de Ivan no hospital. A polícia investiga seu envolvimento por possível fraude processual. Gabriel e Danilo foram presos enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime.

