Amigo relata último encontro com empresário desaparecido em SP

Amigo de empresário desaparecido em SP diz que ele não apresentou comportamento suspeito

Adalberto Júnior, empresário de 36 anos, desapareceu após participar de um evento no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Rafael Aliste, amigo do empresário e a última pessoa a vê-lo antes do sumiço, afirmou que Adalberto não apresentou comportamento suspeito durante a noite do evento.

Rafael se despediu de Adalberto por volta das 21h15 no evento dedicado a motos. Dois dias depois, Rafael foi assaltado em Cotia e teve sua moto, celular, jaqueta e capacete roubados. O incidente foi registrado pelas autoridades.

As investigações continuam após a descoberta de um corpo com características semelhantes às de Adalberto no autódromo. A confirmação da identidade depende dos resultados da perícia e reconhecimento formal.

