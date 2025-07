Aplicativo de GPS testa alerta para áreas perigosas em São Paulo Ferramenta em teste visa informar usuários sobre regiões com alta criminalidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h25 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aplicativo de GPS cria ferramenta que identifica áreas perigosas em São Paulo

Um aplicativo de GPS está testando um novo recurso que alerta usuários sobre áreas com alta incidência de crimes em São Paulo. Baseado em relatos dos próprios usuários, a ferramenta busca aumentar a segurança ao identificar zonas críticas na cidade. A medida surge em resposta ao aumento significativo nos casos de roubos e furtos de celulares, com São Paulo registrando cerca de 170 mil aparelhos roubados no último ano, representando 18,5% dos casos nacionais.

A iniciativa gerou polêmica entre comerciantes locais que temem que suas áreas sejam estigmatizadas como perigosas, afastando clientes. Apesar das preocupações, a empresa responsável afirma que o recurso ainda está em fase de testes e não há previsão para seu lançamento oficial.

A Secretaria de Segurança Pública destaca que as forças policiais continuam atuando integradamente para combater a criminalidade, utilizando dados oficiais para direcionar suas ações. Enquanto isso, o aplicativo pode servir como uma ferramenta adicional de conscientização para os usuários durante seus trajetos por áreas identificadas como críticas.

Assista ao vídeo - Aplicativo de GPS cria ferramenta que identifica áreas perigosas em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!