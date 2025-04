Árvore cai no Brás, em São Paulo, após temporal Queda provoca danos à fiação elétrica e interrompe serviços na região Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 15h28 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h28 ) twitter

Árvore cai em cima de fiação e deixa comerciantes do Brás, no centro de SP, sem internet

Após uma forte chuva na manhã de domingo (6), uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica na rua Mendes Júnior, no Brás, região central de São Paulo. O incidente causou um curto-circuito que assustou moradores, mas não houve feridos. A queda deixou a área sem energia elétrica durante todo o domingo.

Na segunda-feira (7), embora a energia tenha sido restabelecida, os comerciantes ainda enfrentam dificuldades devido à falta de internet, prejudicando suas operações diárias. A prefeitura cortou os galhos da árvore para liberar a passagem de veículos; no entanto, o tronco permanece no local junto com os danos à fiação.

Os moradores já haviam alertado sobre o estado das árvores na região, mas as avaliações anteriores não indicaram necessidade de remoção. Agora, aguardam-se providências para a completa normalização dos serviços.

