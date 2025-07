Árvore infestada por cupins ameaça casa no Cambuci Técnicos da Enel irão aparar galhos próximos à fiação elétrica Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 13h28 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h28 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Árvore infestada por cupins no Cambuci representa risco de queda sobre residência.

Técnicos da Enel irão aparar galhos próximos à fiação elétrica antes da remoção.

Biologistas da Secretaria do Meio Ambiente confirmaram que a árvore está condenada.

Moradores estão preocupados e aguardam a remoção segura para garantir a segurança.

Risco de queda: árvore condenada por cupins será removida no Cambuci

No bairro do Cambuci, em São Paulo, uma árvore infestada por cupins ameaça cair sobre uma residência. Após inspeção, biólogos da Secretaria do Meio Ambiente constataram que a árvore está condenada. Devido ao risco de queda e proximidade com a fiação elétrica, técnicos da Enel apararão os galhos antes da remoção pela subprefeitura da Vila Mariana.

Thiago Gardinali destacou que o veneno para cupins não seria eficaz neste caso. Ele enfatizou a importância de ações rápidas para evitar acidentes.

Os moradores estão preocupados com a situação e aguardam a remoção segura da árvore para garantir a segurança local.

