Assassinato revelado por tubarão-tigre intriga Austrália há quase um século

Quem é o Culpado? Braço encontrado em tanque de tubarão revela assassinato de ex-boxeador

Há quase um século, o desaparecimento do ex-boxeador Jim Smith deixou a Austrália perplexa. A descoberta de seu braço no estômago de um tubarão-tigre em um aquário desencadeou uma investigação policial complexa. Identificado por uma tatuagem distinta, Smith estava envolvido em atividades criminosas com Reginald Holmes, empresário náutico envolvido em fraudes e tráfico, e Patrick Braids, especialista em falsificação.

O trio formava uma quadrilha que aplicava golpes em seguradoras. Smith começou a chantagear Holmes após não receber pagamento por afundar um navio como parte de uma fraude de seguro. Após seu desaparecimento, Braids foi preso, mas acabou liberado por falta de provas. Holmes foi assassinado antes de depor no tribunal.

A polícia descobriu que Smith foi visto pela última vez jogando cartas com Braids. Testemunhas relataram ter visto Braids jogando algo pesado no mar. Apesar das suspeitas, a falta de provas concretas impediu que Braids fosse condenado pelo assassinato.

O caso permanece sem solução até hoje, com perguntas ainda sem resposta sobre quem realmente matou Jim Smith.

