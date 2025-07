Ataques a mulheres em São Paulo geram investigação policial Dois casos de violência na zona leste são atribuídos ao mesmo suspeito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 15h12 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h12 ) twitter

Duas mulheres são violentadas na mesma região da zona leste de São Paulo em uma semana

A polícia de São Paulo investiga dois ataques a mulheres ocorridos no bairro Cidade Tiradentes, zona leste da cidade. Os incidentes aconteceram em uma semana e há suspeitas de que o mesmo agressor esteja envolvido. Uma das vítimas foi atraída para uma escola sob o pretexto de receber por um serviço de faxina e foi abusada no local.

O suspeito, conhecido como Juninho, teria ameaçado a vítima de 27 anos com uma faca antes de fugir. A mulher foi socorrida por moradores que ouviram seus gritos. A polícia continua as buscas pelo suspeito descrito como magro, moreno e com cavanhaque.

Em outro caso na mesma área, uma mulher foi atacada em um parque e ferida com uma faca, mas não houve abuso sexual. As autoridades solicitam ajuda da população para localizar o suspeito ainda foragido.

