Audiência do suspeito pelo assassinato de Vitória Regina é marcada para julho Maicol dos Santos enfrentará audiência de instrução em Cajamar por acusações graves Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 15h49 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h49 )

Audiência do suspeito pelo assassinato de Vitória Regina é marcada para 10 de julho

A audiência de instrução de Maicol dos Santos está agendada para o dia 10 de julho na Comarca de Cajamar, São Paulo. Esta etapa processual é crucial, pois envolve a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu, podendo resultar em uma sentença ou novos prazos para análise detalhada do caso.

Maicol está detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos desde março após ser denunciado pelo Ministério Público por sequestro, morte e ocultação do cadáver de Vitória Regina. A jovem desapareceu no final de fevereiro e foi encontrada morta em uma área de mata. A justiça busca avançar rapidamente no processo para potencialmente definir um julgamento em breve.

