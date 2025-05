Aumento de roubos preocupa moradores do Jardim Lajeado em São Paulo Crimes na zona leste de São Paulo deixam moradores em alerta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 13h48 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h48 ) twitter

Moradores relatam aumento da criminalidade e falta de segurança em bairro da zona leste de SP

Moradores do Jardim Lajeado, na zona leste de São Paulo, enfrentam um crescente aumento da criminalidade na área. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam 377 ocorrências de roubo registradas nos primeiros três meses de 2025. Em uma das ocorrências recentes, quatro criminosos em duas motos foram flagrados por câmeras de segurança cometendo assaltos na região.

Na ação, os criminosos cercaram veículos, ameaçando motoristas e passageiros, incluindo famílias com crianças. Em um dos casos, dois casais com bebês foram rendidos, e os assaltantes levaram pertences como celulares, joias e documentos. A operação criminosa ocorreu em menos de cinco minutos, deixando as vítimas sem chance de reação.

Os moradores relatam a falta de patrulhamento policial na área, o que contribui para a sensação de insegurança. Uma das vítimas afirmou: “Apontaram a arma na cabeça do meu marido e perguntaram onde estava o celular”. A média de quatro assaltos por dia preocupa os residentes, que consideram a possibilidade de se mudar devido ao medo constante. As autoridades ainda não apresentaram medidas efetivas para conter a onda de crimes na região.

