Autoridades investigam ataques a ônibus em São Paulo Quase 400 incidentes registrados no estado geram operação policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h40 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h40 )

Delegado fala com o Balanço Geral sobre investigações de ataques contra ônibus em SP

São Paulo enfrenta uma série de ataques a ônibus com cerca de 40 casos nas últimas 24 horas, totalizando aproximadamente 400 incidentes no estado. As forças de segurança, incluindo a Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal, estão em operação para localizar os responsáveis e interromper os ataques.

O delegado José Luiz Nogueira afirmou em entrevista ao programa Balanço Geral que as investigações apontam para jovens organizando os ataques através de desafios em plataformas digitais. A polícia está empenhada em identificar os envolvidos e aplicar as penalidades legais cabíveis.

Os responsáveis podem enfrentar acusações de dano qualificado, associação criminosa e até tentativa de homicídio em casos extremos. A população é incentivada a reportar qualquer informação sobre os ataques através dos números 190 ou 193.

Assista ao vídeo - Delegado fala com o Balanço Geral sobre investigações de ataques contra ônibus em SP

